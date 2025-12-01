西部陸海新ルートの累計貨物輸送量が500万TEUを突破

国際物流ルート「西部陸海新ルート」による累計貨物輸送量が、11月29日の時点で500万TEU（標準コンテナ単位）を突破し、500万3千TEUに達した。このうち年初来の輸送量は、前年同期比55.3％増で130TEUを上回り、力強い成長を維持している。新華網が伝えた。

西部陸海新ルートの国際定期貨物列車のカバー範囲は、ここ数年拡大の一途をたどり、複数の船会社、複数の港湾、多種類の品目という全面的な発展を実現し、2019年にはわずか2路線だった固定ダイヤによる定期貨物列車の路線数は、2025年には26路線まで増加した。今年第3四半期末（9月末）の時点で、同ルートを経由した西部地域の輸出入総額は6115億元（1元は約22.0円）に達し、西部地域の対外貿易成長率を3.4パーセントポイント牽引した。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月1日