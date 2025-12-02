冬春シーズン観光優遇政策がスタート　甘粛省敦煌

甘粛省敦煌市では12月1日から、2025-2026年度の冬春シーズン観光優遇政策がスタートした。2025年12月1日から2026年3月31日まで、敦煌市の莫高窟、鳴沙山月牙泉、陽関・玉門関景勝地、敦煌雅丹世界地質公園などの観光地では、入場料が半額となる。新華網が伝えた。

敦煌市はまた、景勝地における優待セット券の発売や特色ある文化観光イベントの開催、フライト増便、航空券代金の割引など一連の奨励策を実施して、冬春シーズンの観光市場に活力を注入する取り組みを行い、観光客がコストパフォーマンスの高い旅行を楽しみつつ、独特な敦煌文化の魅力を楽しめるよう尽力している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月2日