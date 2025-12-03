中国の5G基地局総数が475万8000ヶ所に

今年10月末現在、中国の5G基地局総数は前年末比50万7000ヶ所増の475万8000ヶ所に達し、移動通信基地局全体のうち37％を占めたことが、工業・情報化部（省）への取材で分かった。

今年1-10月、中国の通信産業は全体として安定した運営を続け、電気通信業務量と収入はともに成長傾向を維持した。新型インフラ建設が秩序よく推進され、5G、ギガビット、モノのインターネット（IoT）などのユーザー規模が拡大を続け、モバイルインターネットのデータ使用量が急増傾向を保った。データによると、同期の電気通信業務の収入は累計で前年同期比0.9％増の1兆4670億元（1元は約22.0円）に達した。10月末時点で、5G携帯電話ユーザーは前年末比1億7000万件増の11億8400万件に達し、携帯電話ユーザー全体の64.7％を占めた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月3日