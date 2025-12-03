中国第3四半期のPC市場、前年比2％増の1130万台出荷

技術研究・コンサルティング機関のオムディア（Omdia）がまとめた最新のデータによると、2025年第3四半期（7-9月）には、中国のPC市場は前年同期比2％の成長率を達成し、出荷台数は1130万台に達した。

そのうちデスクトップパソコン（デスクトップ型ワークステーションを含む）の出荷台数は同8％増の330万台。これは主に商用市場の堅調な需要によるもので、同市場への出荷台数は同9％増加した。ノートパソコン（モバイルワークステーションを含む）の出荷台数は前年同期の水準をほぼ維持し、800万台を保った。タブレットコンピューター市場が引き続き好調さを維持し、出荷台数は同9％増の880万台に達した。

オムディアは、「将来を見通すと、2025年末時点で中国のPC市場は同5％増加し、出荷台数は4150万台に達する」としている。

関連の報告によれば、全体としてAI（人工知能）の普及が消費者市場と商用市場で加速しているという。オムディアは、25年には中華圏のPCの32％がAI機能を備えるようになり、26年にはこの割合が46％に上昇すると予想している。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月3日