中国1-10月のサービス貿易が着実に成長　輸出入総額は前年比7.5％増

商務部（省）によると、今年1-10月、中国のサービス貿易は着実な成長を続け、輸出入総額は前年同期比7.5％増の6兆5844億3000万元（1元は約21.9円）に達した。そのうち、輸出額は同14.3％増の2兆9090億3000万元、輸入額は同2.6％増の3兆6754億元、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は7663億7000万元の赤字となったが、赤字幅は2693億9000万元縮小した。

知識集約型サービス貿易が成長を維持。1-10月の知識集約型サービスの輸出入額は同6.4％増の2兆5121億5000万元に上った。うち、その他のビジネスサービスは同4.2％増の1兆698億1000万元、電気通信・コンピューター・情報サービスは同9.9％増の8836億9000万元だった。知識集約型サービスの輸出額は同9.5％増の1兆4687億9000万元、輸入額は同2.3％増の1兆433億6000万元、貿易収支は4254億3000万元の黒字で、黒字額は1036億元増加した。

旅行サービスの輸出が急成長した。1-10月の旅行サービスは速い伸びを示し、輸出入総額は同8.5％増の1兆8125億4000万元に達し、そのうち輸出は同52.5％増、輸入は同2.3％増だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月5日