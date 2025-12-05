中国1-10月のサービス貿易が着実に成長 輸出入総額は前年比7.5％増
人民網日本語版 2025年12月05日16:04
商務部（省）によると、今年1-10月、中国のサービス貿易は着実な成長を続け、輸出入総額は前年同期比7.5％増の6兆5844億3000万元（1元は約21.9円）に達した。そのうち、輸出額は同14.3％増の2兆9090億3000万元、輸入額は同2.6％増の3兆6754億元、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は7663億7000万元の赤字となったが、赤字幅は2693億9000万元縮小した。
知識集約型サービス貿易が成長を維持。1-10月の知識集約型サービスの輸出入額は同6.4％増の2兆5121億5000万元に上った。うち、その他のビジネスサービスは同4.2％増の1兆698億1000万元、電気通信・コンピューター・情報サービスは同9.9％増の8836億9000万元だった。知識集約型サービスの輸出額は同9.5％増の1兆4687億9000万元、輸入額は同2.3％増の1兆433億6000万元、貿易収支は4254億3000万元の黒字で、黒字額は1036億元増加した。
旅行サービスの輸出が急成長した。1-10月の旅行サービスは速い伸びを示し、輸出入総額は同8.5％増の1兆8125億4000万元に達し、そのうち輸出は同52.5％増、輸入は同2.3％増だった。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年12月5日
注目フォトニュース
関連記事
- 2025年中国国際サービス貿易交易会が開幕 多彩なサービスで世界とつながる
- 中国1-7月のサービス貿易総額、前年同期比8.2％増
- 2025年CIFTIS、70近くの国・国際機関が出展・イベント開催の意向
- 中国のサービス貿易、総額が初めて1兆ドルを突破
- 第1-3四半期の輸出入成長率は14.5％、サービス貿易の将来性は？
- 中国1月の国際収支物品・サービス貿易額が4兆2344億元に
- 中国のサービス貿易額が昨年過去最高を更新 知識集約型が高い伸び率
- 新たな技術・トレンド・チャンス 2023年CIFTISの見どころを振り返る
- 2022年中国国際サービス貿易交易会が開幕！ 注目点は？
- 中国、1-5月のサービス貿易赤字が前年比67.3％減
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn