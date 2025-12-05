天津市初の定期ドローン血液配送ルート開通

天津市で初となる定期ドローン血液配送ルートの運用が12月からスタートした。このミッションに使用されているTR9Sマルチローター型物流ドローンは、「北斗+5G」デュアル測位システムを搭載しており、設定されたルートに沿って自律飛行が可能。高い耐干渉性能を備え、最大積載量は9キログラム、特別な温度制御ボックスと衝撃吸収システムを備え、2～8度の一定温度に保ちながら、血液を安全に輸送することを可能にしている。中国新聞網が伝えた。

今回開通したのは、2本の定期専用ルートで、起点は天津市浜海新区塘沽中央血液ステーション、終点の1つは天津市第五中心病院生態城病院で、飛行距離は14.6キロメートル、飛行時間は約18分。もう1本のルートの終点は天津市中央産婦人科病院浜海院区で、飛行距離は13.2キロメートル、飛行時間は約17分となっている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月5日