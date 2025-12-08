複数の航空会社、日本路線の無料キャンセル・変更措置を26年3月28日まで延長

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

12月5日、中国国際航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空、春秋航空、山東航空、厦門航空、深セン航空、吉祥航空の10社が相次いで、日本路線を対象とした特別対応措置に関する通知を発表した。それによると、2025年12月5日午後0時（含む）までに購入または再発行された未使用の航空券で、旅行日が2025年11月15日（含む）から2026年3月28日（含む）までの日本発着（経由便を含む）路線またはコードシェア便を対象に、無料でキャンセル・変更が可能となる。

中国の航空機のフライト情報が分かるアプリ「航旅縦横」のビッグデータによれば、12月の中国発日本行き定期便のうち4割超が運休し、運休便は1900便を上回った。11月15日以降、日本行き旅客数は大幅に減少しており、例えば11月25日の旅客数は11月15日より約23％減となり、現在も減少が続いている。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年12月8日