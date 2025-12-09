滑走シーンを撮影してくれるスキーフォトグラファー　日給2万円以上も

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

ウィンタースポーツの人気が高まるにつれて、「スキーフォトグラファー」が中国のソーシャルメディアで注目を集めている。「スキーフォトグラファー」の車兆豊さんによると、その収入はまちまちで、1シーズンに3-5万元（1元は約22.1円）稼ぐフォトグラファーもいれば、30万元以上稼ぐフォトグラファーもいるという。

車さんは、「スキーも写真も大好きなので、『スキーフォトグラファー』になることにした。他の仕事と比べて、自由であるものの、リスクも高い。一番多い日で、1日に4000元以上稼げる。でも、始めは収入がゼロという時もあった。今シーズンは、1日平均1000元以上を稼いでいる」と話す。

そして、車さんは、「『スキーフォトグラファー』の仕事のタイプは主に3種類ある。まず、ゲレンデで撮影した写真をプラットフォームにアップして、スキーヤーに購入してもらうタイプ。次に、クライアントが指定する場所で写真を撮影し、1時間単位で料金を徴収するタイプ。3つ目は、一緒に滑走して滑走シーンを撮影するタイプで、技術のウェイトが最も高く、料金も最も高い」と説明する。

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

河北省石家荘市出身の杜飛さんは、スキー専門のモバイルソーシャルメディアの契約フォトグラファーで、毎日、ゲレンデの決まった場所で、スキーヤーの滑走シーンを撮影している。プラットフォームがスキー場のシーズン券を提供してくれ、撮影した写真や動画はプラットフォームを通じて販売されている。

杜さんによると、プラットフォームの撮影のミッションを完了すると、フォトグラファー1人当たり、1シーズン（約5ヶ月）で約5－7万元稼げるという。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月9日