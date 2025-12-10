重慶とヤンゴン結ぶ中国郵政の国際貨物輸送路線が開通

重慶江北国際貨物空港から今月9日、貨物専用機がミャンマーのヤンゴンに向けて飛び立った。これにより、中国郵政の重慶とミャンマーを結ぶ国際貨物輸送路線が開通した。新華網が伝えた。

中国郵政航空が運航する国際貨物輸送路線はこれで35本となり、重慶とヤンゴンをダイレクトに結ぶ貨物輸送路線の空白が埋められたほか、国際貨物輸送ネットワークがさらに充実し、「一帯一路」（the Belt and Road）イニシアティブ下の中国とミャンマーの経済・貿易協力や、重慶の国際航空物流ターミナル建設に新たな原動力が注入されると期待されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月10日