世界初の3.5万トン重量貨物列車群、試験運行に成功

世界初の3.5万トン重量貨物列車群が8日、内蒙古（内モンゴル）自治区包頭市と陝西省神木市を結ぶ包神鉄道で試験運行に成功したことが、国家エネルギー集団への取材で分かった。人民日報が伝えた。

今回の試験では、世界の重量貨物輸送分野で初めて「群制御技術」が応用された。これは従来の機械的連結に頼らず、無線信号のみで列車群を協調走行させる技術だ。5000トンの試験列車7編成が、包神鉄道上の隣接する4つの駅で「仮想連結」方式により動的に編成され、1列の列車群として「歩調を合わせた」隊列走行を行い、同時加速と同時制動を実現した。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月10日