中国初のエンボディドAIロボット大型販売店が四川省成都市にオープン

四川省成都市錦江区に12月10日、中国で初となるエンボディドAIロボットエコロジカルプラットフォームの重要な一環である「ロボットワールド」一期(エンボディドAIロボット大型販売店)がオープンした。中国新聞網が伝えた。

総建築面積は840平方メートルで、100種類以上のロボットが並べられているこのショップは、「エンボディドAIロボットショップ」を主な位置付けとして、「企業間取引産業へのエンパワーメント」と「消費者の消費高度化」のダブルニーズにしっかりとマッチングし、「展示、販売、体験、サービス」が一体となったワンストップ型の調達プラットフォームを構築している。そして、テクノロジー製品の「ショーウインドー展示」から、「日常での応用」、「産業での導入」へのダブルのブレイクスルーを本当の意味で実現し、市民に没入型のテクノロジー消費新体験を提供するほか、企業向けにオーダメイドスマートソリューションを提供している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月12日