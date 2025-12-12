2026年に海南省で宇宙飛行士国際センターがオープン

海南省で開催中の2025宇宙技術平和利用国際カンファレンスにおいて、宇宙飛行士の健康管理、宇宙技術研究、宇宙科学教育を一体とした総合プラットフォーム「宇宙飛行士国際センター」が2026年に海南省自由貿易港でオープンすることが発表された。 中央テレビニュースが伝えた。

海南省に設置される宇宙飛行士国際センターは、三亜本部拠点、宇宙教育拠点、及び三亜、瓊海、儋州などの健康管理センターなどを含む「1ヶ所の本部と複数のセンター」という形を採用する。本部には、国際宇宙飛行士交流センターと宇宙飛行士アーカイブが建設されるほか、教育拠点には、宇宙シミュレーション実験室といった教育施設が設置される。また、健康管理センターには、リハビリ施設が設置され、世界の宇宙飛行士にサービスが提供される計画だ。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月12日