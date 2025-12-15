日本の岩崎茂元統合幕僚長への対抗措置実施、外交部がコメント

中国外交部（外務省）は15日、岩崎茂元自衛隊統合幕僚長に対抗措置を実施する決定を発表した。これについて、外交部の郭嘉昆報道官は15日の定例記者会見で、「台湾問題は中国の核心的利益の中の核心であり、越えてはならないレッドラインである。中国は岩崎茂元自衛隊統合幕僚長が台湾当局のいわゆる『政務顧問』に就任することに断固反対し、これについて何度も日本に厳正な申し入れを行い、岩崎氏に対抗措置を取ってきた。しかし、岩崎氏は悔い改めようとせず、頑なに『台湾独立』 分裂勢力と結託して中国を挑発し、『一つの中国』原則及び中日の四つの政治文書の精神に深刻に背き、中国への重大な内政干渉を行い、中国の主権及び領土的一体性を深刻に損なった。このため、中国側は『中華人民共和国反外国制裁法』の規定に基づき、岩崎氏に対抗措置を実施する決定を発表した」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月15日

関連ニュース

外交部、日本の岩崎茂元統合幕僚長に対抗措置