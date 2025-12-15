中国のAIコア産業　2025年は規模が1兆元突破の見込み

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国情報通信研究院によると、中国の人工知能（AI）コア産業の規模は2024年に9000億元超（1元は約22.1円）に達し、成長率は24％となった。おおまかな試算によると、2025年の規模は1兆2000億元を超える見込みだ。

データを見ると、今年に入ってから生産製造プロセスにおける大規模AIモデルの応用が大幅に増え、AI応用事例が占める割合は2024年の19.9％から25年の25.9％に上昇し、AI産業規模の急速拡大傾向をもたらした。

同研究院の関係分野の専門家は、「年初以来、大規模AIモデルは言語とマルチモーダルの能力が目に見えて向上した。現在、全国にはデータ収集拠点が27ヶ所設置されており、エンボディドAIのモデルトレーニングに高価値のデータを提供している」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月15日