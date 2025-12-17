幻想的な洞窟探検を楽しめる湖北省恩施の「魔眼天宮」

湖北省恩施土家（トゥチャ）族苗（ミャオ）族自治州恩施市紅土郷稲池村にある天然洞窟景勝地「魔眼天宮」では、鍾乳石の密林が剣のように垂れ下がり、渓谷の地縫（溝状の地形）は神秘に満ち、川の流れは静かで青く澄んでいる。洞窟に足を踏み入れると、まるで別の星の秘境に足を踏み入れたかのような感覚を覚える。この天然洞窟は、全長10キロメートルにおよび、乾燥した洞窟と水が流れる洞窟が繋がっている。現在、洞窟探検や洞窟観賞、洞窟パドルボード観光、洞窟ヴィア・フェラータ、洞窟の穴下り、洞窟科学研究学習など各種アクティビティが打ち出されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月17日