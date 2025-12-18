百年の歴史ある冬の目抜き通りをそぞろ歩き　黒竜江省哈爾浜

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市は12月に入り、冬の観光ピークシーズンを迎え、目抜き通りの中央大街はたくさんの観光客で賑わっている。哈爾浜の輝かしいシンボルである中央大街は、さまざまなアイディアに満ちた景観が続き、ライトアップで彩られ、訪れた人々を感動させている。夜のとばりが降りる頃、イルミネーションにあかりが灯り、観光客がそぞろ歩き、哈爾浜独特の文化的な魅力を味わっている。新華網が伝えた。

中央大街は1898年に建設され、全長は1450メートルあり、パンに似た「面包石」が87万個あまり敷き詰められている。アール・ヌーボー、バロック、ルネサンスなど欧州のさまざまな様式が集まるこの通りには、「万国建築博物館」の異名があり、観光客が気ままに撮影してアップした写真には、レトロなムードが満ち満ちている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月18日