18日から海南島全島を関税ゼロとする「封関運営」が開始

海南自由貿易港では今月18日から海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が正式に始まる。中国新聞網が伝えた。

海南自由貿易港が設置されてから7年の間に、「初の」、「初発」、「1枚目のチケット」、「1件目の注文」と言ったワードが飛び交い、海南自由貿易港が少しずつ整備されてきた。そして、海南自由貿易港は、中国の対外開放の新たな最先端、地域のウィンウィンの協力の新たなホットスポット、経済のグローバル化を促進する新たな牽引力となってきた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月18日