ミカン狩りを楽しむ観光客　江西省南豊

江西省撫州市南豊県琴城鎮にあるミカン栽培拠点では、観光客が南豊ミカンの収穫を楽しんでいた。人民網が伝えた。

「ミカンの里」として有名な南豊県は、数年前から、ミカンの品質向上プロジェクトを強力に推し進め、良種の育種・標準オレンジ園の建設・病虫害のグリーン予防コントロール・水肥一体化など各方面で標準化された生産管理を実施し、ミカンの高品質・グリーン化発展の推進に尽力している。また、資源の優位性を拠り所として、農業・文化・観光の融合発展モデルを通じ、ミカン狩り体験や販売ルートの拡大を通じて、農業の収益性向上と果物農家の増収を促している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月18日