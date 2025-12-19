福州初の「市内免税店」がオープン　福建省

福建省福州市鼓楼区にある大型複合施設「恒力城」内に、同市で初めてとなる市内免税店が12月18日にオープンした。免税店の面積は857平方メートル、全国で第1陣として認可された市内免税店（全8店舗）の一つとなる。中国新聞網が伝えた。

同免税店は、「免税品＋課税品」「実店舗＋オンライン」「輸入ブランド＋国産ブランド」という多様な経営モデルを採用し、利用者のショッピング体験の向上を図っている。また、出国する旅客を対象として、還付金をその場で受け取れる「即買即退」サービスを導入し、外国人旅客が課税エリアで対象商品を購入した際、同意書への署名とクレジットカードの事前承認手続きを行えば、その場で還付金相当額の人民元を受け取ることが可能で、還付手続きの効率が最大限改善されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月19日