外交部「深く反省し、中国への内政干渉を止めるよう改めて日本に促す」

外交部（外務省）の林剣報道官は22日の定例記者会見で、日本の議員が中国の台湾地区を訪問し、頼清徳氏との会談も調整されていることについて、「日本の議員の台湾訪問は、中日の四つの政治文書の精神と日本自身の約束に背き、『一つの中国』原則に背いたものであり、中国はこれに断固反対し、すでに日本側に厳正な申し入れを行った」とした。

また「世界に中国は一つしかなく、台湾は中国の領土の不可分の一部である。我々は日本に対し、深く反省し、過ちを正し、高市早苗首相の誤った発言を撤回し、中国への内政干渉を止めるよう改めて促す」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月22日