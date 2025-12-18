中国空母を念頭にした日本のレーダー配備計画に外交部がコメント
人民網日本語版 2025年12月18日16:46
日本は中国の空母や航空機に対する監視を念頭に、沖縄最東端の離島・北大東島で移動式警戒管制レーダー装置の配備を予定している。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は18日の定例記者会見で、「日本側はこれまでに中国台湾に隣接する場所で軍事配備を強化し続け、中距離ミサイルの配備すら公言してきた。今回はさらに、レーダーや部隊を配備し、近隣国の監視を企てている。高市早苗首相の一連の台湾をめぐる誤った言動と合わせて考えると、『日本はもめ事を引き起こし、近隣国を挑発し、自身の軍拡のために口実を作っているのではないか』、『右翼勢力の考えに従って、軍国主義という誤った道を再び歩んでいるのではないか』と尋ねざるを得ない。我々は日本に対し、歴史の教訓を汲み取るよう促す」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月18日
注目フォトニュース
関連記事
- 専門家「日本の軍拡加速で日本国民の負担が増大」
- 国防部「日本側の責任転嫁は決して成功しない」
- 外交部「731部隊の人道に対する罪には動かぬ証拠があり否認は許されない」
- 外交部「日本の右翼勢力は『虚偽のナラティブ』の常習犯」
- 外交部「日本は依然として台湾関連の肝要な問題でごまかそうとしている」
- 中国の国連大使、日本に誤った発言の撤回を改めて促す
- 中国の正当な国防建設への日本の根拠なき非難と悪意ある中傷に外交部がコメント
- 外交部「日本軍国主義復活の危険な動きは地域の強い警戒を招いている」
- 日本側の「新証拠」は断片的な引用による歪曲と詭弁の繰り返し
- 王毅氏「台湾問題における日本の現首相による中国への内政干渉に断固反対」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn