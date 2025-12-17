中国の正当な国防建設への日本の根拠なき非難と悪意ある中傷に外交部がコメント

日本の小泉進次郎防衛相による中国の軍事費に関する発言について、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は16日の定例記者会見で、「日本側は中国の正当な国防建設を根拠なく非難し、悪意をもって中傷した。これは極めて悪質な態度であり、卑劣なものだ。平和と安全保障の問題において、中国は大国の中で最も良い実績を持つ。中国の国防費の増加は合理的かつ合法的であり、安全保障上の挑戦に対処し、国家の正当な利益を守るために必要なものであると同時に、大国としての国際的な責任と義務をより良く履行するためのものでもある。侵略の歴史のある日本には、これについてあれこれ言う資格はない」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月17日