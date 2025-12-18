外交部「日本軍国主義復活の危険な動きは地域の強い警戒を招いている」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は17日の定例記者会見で、「日本の高市早苗首相による台湾関連の誤った発言は、国際法と国際関係の基本準則への重大な違反であり、第二次世界大戦の勝利の成果と国際正義への公然たる挑戦である。日本軍国主義復活の危険な動きは、すでに地域の国々と人々の強い警戒を招いている。戦後国際秩序及び人類の良識と正義を守ることは、各方面の共通利益にかない、各国の必然的な選択でもある」と指摘。

「最近、地域の少なからぬ国々が『一つの中国』原則の堅持、『台湾独立』への反対、中国統一の大業への支持、軍国主義復活に対する警戒と阻止を改めて強調していることに、我々は留意している。日本側は世論を惑わし、争いの種をまくのではなく、真剣に耳を傾け、しっかりと過ちを悔いて改めるべきだ」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月18日