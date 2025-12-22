過去記事

長江スナメリの貴重な映像の撮影に成功

人民網日本語版　2025年12月22日15:43

アマチュアカメラマンが最近、長江の江蘇省泰州区間にある小橋港付近でスナメリが交尾するシーンを捉えた貴重な映像の撮影に成功した。これは長江の生態系保全研究に貴重な資料を提供している。中央テレビニュースが伝えた。

長江の生態系におけるフラッグシップ種であるスナメリの交尾は水域の生態系の質を直接反映している。

交尾するスナメリの貴重な映像の撮影に成功したことは、長江・泰州区間がすでに、スナメリを含む水生生物の生息・繁殖に適した優れた生息地になっていることを示しており、10年間にわたる長江の禁漁、水域生態系回復といった措置が顕著な成果を挙げていることを裏付けている。（編集KN）

