新疆で吹雪　立ち往生した車を警察が支援

新疆維吾爾（ウイグル）自治区伊吾（アラトゥルク）県全域で今月22日午後11時、気温が下がり、雪が降った。最低気温は氷点下25度にまで下がり、局地的に豪雪となった。山間部の道路では吹雪となり、車600台以上が立ち往生した。

この突発的な事態発生を受け、伊吾県公安局交通管理大隊は緊急時対応を始動し、救援活動に警察官を総動員した。救援隊は吹雪の中、道路の状況を調査し、立ち往生している人たちに食べ物や飲み物などを届けた。さらに、車が秩序に基づいて通行できるようパトカーで誘導し、危険な状況が起きることを全力で防いだ。山間部の吹雪となった区間の視界は5メートル未満で、積雪量は10センチに達した。交通警察は手で車を押したり、雪かきをしたりして立ち往生している車をサポートした。救援の過程において、必要な物資500セット以上を人々に届けたほか、立ち往生している車13台を救出した。また、パトカーによる先導で車1000台以上が安全に通行できるよう誘導した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月28日