漳平「永福高山茶」がブランドIPの募集開始、両岸の茶産業の融合を促進

福建省漳平市で17日夜に開催された2025年海峡両岸（漳平）「同心カップ」台湾式ウーロン茶茶王コンテストならびにブランドPRイベントにおいて、漳平「永福高山茶」IP募集が正式に発表された。世界のクリエイターから募集した優れたIPを活用して漳平「永福高山茶」ブランドの若年層向けグローバル発信を促すことにより、両岸の茶産業の融合発展を深化させる。

イベントにおいて、漳平「永福高山茶」IP募集が正式に発表された。（写真提供・人民網）

情報によると、今回の募集活動は世界のデザイナー、若手創作チーム、両岸のクリエイター、茶産業関連パートナーを対象とする。募集内容には、ブランドIPイメージ、コアビジュアル、キャッチフレーズ、キャラクターデザイン、文化・クリエイティブ製品などが含まれる。漳平「永福高山茶」のSNSスタンプ、ショート動画、アートトイといった若者が好む形式での広範なPRを促し、漳平「永福高山茶」の世界での知名度と若者向けの表現形式をさらに構築する。

イベントの主催者は、独自のIPの形成により伝統的な茶産業の壁を打破し、特徴あるイメージと体系的なナラティブにより、「中国漳平」と「永福高山茶」の国際市場における地域ブランド力を高めていきたい考えを示した。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月23日