二連浩特通関地の出入国者数と貨物量が過去最高を記録　内蒙古

モンゴルと国境を接する中国最大の陸路通関地である内蒙古（内モンゴル）自治区の二連浩特（エレンホト）通関地では、年初来、出入国者数と貨物輸送量が着実に増加している。出入国検査当局の統計データによると、12月22日の時点で、二連浩特国境検査所が検査・通過させた出入国者は、前年同期比8.8％増の延べ275万3千人、輸送車両（列車・航空機含む）は同12.1％増の延べ74万1千台（本/機）に達し、いずれも過去最高記録を更新し、「中蒙露（中国・モンゴル・ロシア）経済回廊」の重要拠点として、持続的な活力を示している。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月24日