外交部「日本首相官邸高官の核保有発言は孤立した事例ではない」
人民網日本語版 2025年12月25日11:23
外交部（外務省）の林剣報道官は24日の定例記者会見で、日本首相官邸高官の核保有発言について「今回の日本首相官邸高官による核保有発言は決して孤立した事例ではない。高市早苗首相は就任してわずか2ヶ月の間に、軍拡を加速させてきた。高市首相が台湾関連の誤った発言をした後、今度は側近関係者が核保有発言をした。これは、どこまでが国際社会の許容できる最低ラインなのかを探ろうとし続けているのであり、高市首相と日本右翼勢力の一貫した誤った主張と、再軍事化を持続的に推し進める野心を露呈しており、極めて危険なシグナルを伝えている」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月25日
