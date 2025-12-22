ロシア外務省報道官が日本を再批判「無責任な政策は地域の安全を脅かす」

ロシア外務省のザハロワ報道官は18日の定例記者会見で、「国防費を急激に増やし、『平和憲法』による制約を突破しようとするなど、日本が再軍国主義化を加速させていることによる危険性を、ロシアは常に注視している。このような無責任な政策は北東アジア、さらにはアジア太平洋地域全体の安全を脅かすものだ」と述べた。新華社が伝えた。

また、ザハロワ報道官は「ロシア側は外交ルートを通じて、日本側にロシア側の立場を『系統的に』伝達するとともに、12月10日に日米両国がロシア国境付近で空軍演習を実施したことに懸念を表明した。ロシア側は、国境付近で行われるこうした挑発的な軍事活動は受け入れられないと強調した」と説明。

「これはロシア連邦の安全保障に対する潜在的な脅威になると我々は考える。我々は、国防能力を強化し、我々の国家主権を守るために、相応の対抗措置を講じるとの警告をすでに発した」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月22日