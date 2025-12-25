国防部「日本の右翼勢力による軍国主義の復活を共同で阻止するべき」
人民網日本語版 2025年12月25日16:55
国防部（省）の張暁剛報道官は25日の定例記者会見で、中国の国防建設などに関する日本側の発言について質問に答えた際、「中国の国防支出は合理的かつ適切であり、国内総生産（GDP）に占める割合は世界平均水準を下回っている。中国軍の関連海域での活動は国際法と国際的慣行に則ったものであり、いかなる挑発や妨害も許されない。我々は日本側に対し、虚偽のナラティブを止め、中国を念頭に置く配置を止めるよう促す。すべての挑発行為に対して、中国側は法に基づいて断固として対抗する」とした。
また張報道官は、「近年、日本はあらゆる手を尽くして『再軍事化』を推進し、軍備拡張の道を突き進み、軍国主義復活の傾向がますます顕著になっている。我々は平和を愛するすべての国と人々に対し、日本の右翼勢力による軍国主義の復活を断固として阻止するために行動するよう呼びかける」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月25日
注目フォトニュース
関連記事
- 歴史的責任を顧みず民心を失う日本の軍事費増加
- 外交部「深く反省し、中国への内政干渉を止めるよう改めて日本に促す」
- 日本高官の核保有発言について外交部「国際正義のボトムラインへの挑戦を止めるべき」
- 国際社会は日本軍国主義の復活に共同で警戒すべき
- 国台弁「日本は歴史の教訓を汲み取り、台湾関連の一切の誤った言動を止めるべき」
- 国台弁「国宝であるパンダは両岸同胞が共に大切にするべき」
- 右翼的見解を鼓吹し、対中憎悪を煽る――日本におけるネット世論操作の黒幕
- 外交部「日本首相官邸高官の核保有発言は孤立した事例ではない」
- 外交部「日本の首相官邸高官の核保有発言に中国は驚愕」
- 高市早苗首相への批判続く 誤った発言の撤回を求め日本で抗議集会
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn