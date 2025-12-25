国防部「日本の右翼勢力による軍国主義の復活を共同で阻止するべき」

国防部（省）の張暁剛報道官は25日の定例記者会見で、中国の国防建設などに関する日本側の発言について質問に答えた際、「中国の国防支出は合理的かつ適切であり、国内総生産（GDP）に占める割合は世界平均水準を下回っている。中国軍の関連海域での活動は国際法と国際的慣行に則ったものであり、いかなる挑発や妨害も許されない。我々は日本側に対し、虚偽のナラティブを止め、中国を念頭に置く配置を止めるよう促す。すべての挑発行為に対して、中国側は法に基づいて断固として対抗する」とした。

また張報道官は、「近年、日本はあらゆる手を尽くして『再軍事化』を推進し、軍備拡張の道を突き進み、軍国主義復活の傾向がますます顕著になっている。我々は平和を愛するすべての国と人々に対し、日本の右翼勢力による軍国主義の復活を断固として阻止するために行動するよう呼びかける」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月25日