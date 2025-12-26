多様性と革新力で世界中の消費者を魅了する中国でのショッピング体験

上海市の南京東路にある国産潮玩（アートトイ）店の入り口には、外国人観光客が長い列を作っている。また、広東省深セン市の華強北商圏では、海外から訪れたバイヤーが、商品を選んで注文している。さらに、海南省の海南三亜国際免税城では、商品を求めて訪れる外国人が日ごとに増加の一途をたどっている。中国でのショッピング体験は、その多様性と革新力によって、世界中の消費者を魅了し続けている。新華網が伝えた。

「中国へ旅行」から「中国でショッピング」まで、スーツケースに詰め込まれたアートトイやアパレルからスマホ・新エネ車・AI製品に至るまで、外国人が「ショッピングカート」に入れているのは、「メイド・イン・チャイナ」の製品だけではなく、中国のライフスタイルに対する興味や受け入れる姿勢だ。この特殊な「ショッピングカート」を紐解くと、「中国のスマート製造」が、次第に文化価値と文明対話の媒介役となっており、独特の魅力を持つ文化とライフスタイルを通して、世界中の人々が「中国はクールになった」と感嘆している姿を見てとれる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月26日