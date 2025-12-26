「ロボット幼稚園」で働く若きロボットトレーナーたち　湖北省

中国ではこのところ、「ロボットトレーナー」という新職業が注目され始めている。「00後（2000年代以降生まれ）」の若者たちがその第一陣となり、ロボットを相手に様々なトレーニングを行っている。湖北省人型ロボット革新センターが運営している広さ7千平方メートルに及ぶ空間には、動作訓練・データ収集・応用実践の三大機能エリアが配置されている。同センターは、実際にロボットを動かすことによってデータを収集するスタイルを採用しており、家の中の片づけからレストランの配膳、工業分野における運搬から商業の品出しに至るまで、ロボットトレーナーはこれらの実際のシーンと結び付けた23種類のシーンにおいて、ロボットに「実践のための授業」を行っている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月26日