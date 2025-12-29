北京の人型ロボット完成品メーカー30社超、国内トップクラスに

2026北京亦荘人型ロボット・ハーフマラソンの記者会見が25日、北京で開催された。北京には人型ロボットの完成品メーカーが30社以上集積しており、国内でトップクラスの水準にあり、北京人型ロボットイノベーションセンター、銀河通用、松延動力、加速進化、星動紀元など、国内をリードする企業群が育成されてきたことが、記者会見で明らかになった。中国新聞網が伝えた。

本体技術およびエンボディドAI分野の成果が次々と現れている。人型ロボットイノベーションセンターの「天工」ロボットは、世界初のロボット・ハーフマラソン優勝に加え、100メートル走でもチャンピオンに輝いた。汎用エンボディドAIプラットフォーム「慧思開物」は、多様なロボットによる複雑なタスクの理解と実行を支援でき、オープンソースの「脳」はGPT-5同類モデルを15％上回る性能を示している。松延動力のN2ロボットは、ロボット・ハーフマラソンで準優勝、ロボット運動会の走り幅跳びで優勝を果たし、中国最高水準の人型ロボットの顔と表情豊かさを実現している。加速進化のT1ロボットは、業界最高レベルの本体構造強度と耐衝撃性能を備え、転倒後1秒での迅速な起き上がりが可能で、関連技術は世界トップレベルにある。銀河通用は、シミュレーションデータに基づく学習を通じて、把持やナビゲーションなど複数の視覚・言語・動作（VLA）対応「小脳」モデルを世界に先駆けて発表した。

シナリオイノベーションと実用化が成果を上げ始めている。北京は世界初となる人型ロボット・ハーフマラソンを創設し、第1回世界人型ロボット運動会の開催にも成功した。人型ロボットイノベーションセンターの「天工」「天軼」は、工業製造、特殊作業、物流仕分け、商業案内などの分野で実証・応用が始まっている。銀河通用の「蓋博特」ロボットは、美団の無人薬局や無人小売といったシーンに導入されている。加速進化のロボットは、ロボットサッカー競技のプラットフォーム製品となり、国内外の関連大会で広く活用されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月29日