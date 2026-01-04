中国、米にマドゥロ大統領夫妻の即時解放を呼びかける

外交部（外務省）報道官は、米国によるベネズエラのマドゥロ大統領夫妻の強制的拘束に関する質問に答えた。

【記者】報道によると、米国は1月3日、ベネズエラに軍を派遣して同国のマドゥロ大統領夫妻を強制的に拘束し、国外へ移送した。多くの国の政府がこれに反対する声を上げている。この件について中国のコメントは。

【報道官】中国は、米国によるマドゥロ大統領夫妻の強制的拘束及び国外移送について深刻な懸念を表明する。米国の行為は、国際法及び国際関係の基本準則に明らかに違反し、「国際連合憲章」の趣旨及び原則にも違反している。中国は米国に対し、マドゥロ大統領夫妻の人身の安全を確保し、大統領夫妻を即時解放し、ベネズエラの政権を転覆する行為をやめ、対話と交渉を通じて問題を解決するよう呼びかける。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年1月4日