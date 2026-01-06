中国、米国によるベネズエラへの一方的で違法な覇権行為を強く非難

国連中国政府代表部の孫磊臨時代理大使は5日、ベネズエラ情勢に関する国連安保理の緊急公開会合で発言し、「中国は米国による一方的で違法な覇権行為に深く驚愕し、これを強く非難する」と表明した。新華社が伝えた。

孫氏は「中国は米国に対し、国際社会の圧倒的な声を正視し、国際法及び国連憲章の趣旨と原則を遵守し、他国の主権と安全への侵害を止め、ベネズエラの政権転覆を止め、対話と交渉による政治的な問題解決の軌道に立ち返るよう促す。中国は米国に対し、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻の身の安全を確保し、直ちに彼らを解放するよう呼びかける。中国は、安保理が国際平和・安全の維持という最も重要な責務を果たすことを支持し、国連事務総長、地域諸国及び機関が対話の後押しと事態の沈静化に資するあらゆる努力を行うことを支持する」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月6日