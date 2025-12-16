中国の国連大使、日本に誤った発言の撤回を改めて促す

中国の傅聡国連大使は15日、安保理の公開討論「平和のためのリーダーシップ」で発言し、改めて日本側に誤った発言の撤回を促した。新華社が伝えた。

傅大使は「平和のためにリーダーシップを発揮するには、まず平和を大切にし、正義を堅持する必要がある。今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたる。国際社会が共に歴史を振り返り、未来を計画すべきこの時に、日本の高市早苗首相はあろうことか流れに逆らった動きをし、日本の『存立危機事態』が中国の台湾地区と関係すると主張し、日本が台湾問題に武力介入する可能性を示唆し、威嚇した。これは、中国への粗暴な内政干渉、第二次世界大戦の敗戦国として日本が中国及び国際社会に対して行った約束への公然たる違反、第二次世界大戦の勝利の成果と戦後国際秩序への直接的な挑戦、『国連憲章』の趣旨と原則に基づく国際関係の基本準則への違反であり、アジアひいては世界の平和に深刻な潜在的危険をもたらすものだ」と指摘。

「80年前の日本軍国主義も、いわゆる『存立危機』を理由に軍備を拡張して戦争の準備をし、いわゆる『自衛』の名の下に対外侵略を発動し、中国、アジア、世界に甚大な惨禍をもたらした。80年後の今日、我々は軍国主義の復活を断じて許してはならず、ファシズムの復活を断じて許してはならない。中国は改めて日本側に対し、誤った発言を撤回し、真剣に反省し悔い改めるよう促す。誤った道を突き進んではならない」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月16日