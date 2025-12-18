中国軍縮大使「『新時代の中国の軍備管理・軍縮と不拡散』白書は中国の責任とコミットメントを明確にした」

在ジュネーブ国際機関中国政府代表部は17日、スイス・ジュネーブのパレ・デ・ナシオン（国連欧州本部）で、「新時代の中国の軍備管理・軍縮と不拡散」白書に関するブリーフィングを開催した。中国の沈健軍縮大使が出席し、白書の要旨と重要な意義について説明した。各国の在ジュネーブ国際機関政府代表部の大使、軍縮大使、シンクタンクの研究者ら100人余りが参加した。新華社が伝えた。

沈大使は「国連創設80周年という歴史的節目において中国が軍備管理白書を発表したことには、重要な時代的意義がある。白書は、新時代における国際安全保障と軍備管理情勢に対する中国の認識と主張を体系的に示し、『公正、協力、均衡、実効性』という新時代の軍備管理理念を初めて打ち出し、国際軍備管理プロセスへの参加における中国の積極的努力、実務的措置、顕著な成果を全面的に紹介し、グローバル安全保障ガバナンスを積極的にリードし、国際的な平和と安全を維持する大国としての中国の責任とコミットメントを明確にした」と述べた。

各方面からの参加者は一様に、白書が中国の安全保障理念・政策を知る一助となることを評価し、多国間軍備管理プロセスの推進において中国がより大きな役割を果たすことに期待を示した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月18日