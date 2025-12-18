中国とベネズエラの外相が電話会談、王毅氏「中国は一方的な覇権行為に反対」

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は17日、要請に応じて、ベネズエラのヒル外相と電話会談を行った。新華社が伝えた。

ヒル外相は現在のベネズエラの国内情勢について伝え、ベネズエラの政府と国民が国家の主権と独立、自らの合法的権利を断固として守り、いかなる覇権行為による威嚇も受け入れないことを強調した。

王氏は「中国とベネズエラは戦略的パートナーであり、相互信頼と相互支持が両国関係の伝統だ。中国側は、一切の一方的な覇権行為に反対し、各国が自国の主権と民族の尊厳を守ることを支持する。ベネズエラには他国と互恵協力を発展させる権利があり、国際社会が自国の正当な権益を守るベネズエラの立場を理解し、支持するものと信じる」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月18日