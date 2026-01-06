テスラ上海ギガファクトリー、2025年世界納車台数の過半数を占める
人民網日本語版 2026年01月06日13:19
米電気自動車（EV）大手テスラの上海ギガファクトリーにおける2025年12月の納車台数が前月比11％増の9万7100台に達し、月間納車台数として過去最高となったことが5日、同社への取材で分かった。また、テスラが25年に世界で納車したEVは計163万6000台で、うち同ファクトリーは世界納車台数の52％を占める85万1000台を納車しており、引き続きテスラにとって世界最大の輸出拠点となっている。中国新聞社が伝えた。
上海ギガファクトリーでは25年12月10日、400万台目となる完成車がラインオフし、31日には世界で900万台目となる完成車がラインオフした。同ファクトリーで生産された車両は25年もアジア太平洋市場と欧州市場に継続的に輸出され、輸出先の各地で販売ブームを巻き起こした。
テスラの説明によると、中国市場では「Model Y」がこの1年のスポーツ用多目的車（SUV）の販売台数トップを記録し、4年連続で中高級車種の販売台数１位を維持している。（編集KS）
