哈爾浜の松花江氷雪カーニバルに「十二生肖獣首」の雪像が登場

哈爾浜の松花江沿岸に展示されている円明園十二生肖獣首の雪像（画像提供・松花江氷雪カーニバル）。

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市を流れる川・松花江で開催されている氷雪カーニバルでは、清代に築かれた離宮の円明園に設置されていた「円明園十二生肖獣首銅像」をモチーフにした雪像が7日、正式に公開された。市民や観光客が無料で見たり、自分の干支の雪像と「ツーショット写真」を撮影したりして、奥深い氷雪アートや中華文化を体感していた。中国新聞網が伝えた。

2025年12月5日、貴重な「円明園十二生肖獣首銅像」のうちの7体が展示された「海外から返還された文化財哈爾浜特別展」が哈爾浜美術館で開幕した。

円明園十二生肖獣首の一つである「馬」の雪像（画像提供・松花江氷雪カーニバル）。

哈爾浜松花江氷雪カーニバルはそこからインスピレーションを得て、松花江の畔に、十二生肖獣首の雪像を制作・展示した。そして、青銅の美しいラインと氷雪の透明感ある質感を組み合わせ、「美術館で本物を、川の畔で雪像を鑑賞」する文化観光体験を打ち出している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月8日