第42回中国·哈爾浜国際氷雪祭りが開幕

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市にある世界最大の氷雪テーマパーク「哈爾浜氷雪大世界」で今月5日夜、「第42回中国·哈爾浜国際氷雪祭り」のオープニングセレモニーが開催された。氷彫刻などがカラフルにライトアップされ、ファンタジーな光景が広がった。人民網が伝えた。

昨シーズンの氷雪観光期間中、黒竜江省を訪問した観光客の数は前年同期比18.5％増、旅行支出は同30.7％増に達した。2025年の同省の氷雪経済の規模は前年比12％以上増の3000億元(1元は約22.4円)を超えたと見られている。今回のフェスティバルでは、氷雪ツーリズムスペシャル10コースが設置されているほか、氷雪文化、スポーツ、経済関連の200以上のイベントが開催されることになっている。また、初めて主賓国、主賓省、主賓市が設定され、氷雪文化の新たな架け橋が強化され、氷雪経済の新たな原動力が引き出されることになっている。

氷雪祭りが開幕し、「氷城」とも呼ばれる哈爾浜は、世界各地からやって来るゲストを開放的な姿勢で迎え、ゲストたちと手を携えて、氷と雪に囲まれたこの都市で素晴らしい未来を切り開こうとしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月6日