「哈爾浜氷雪大世界」で42組が合同結婚式　「童話の世界」で門出迎える

1月6日、「哈爾浜氷雪大世界」で行われた第42回「四季沐歌」公益氷雪合同結婚式の様子（撮影・姜輝）。

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市にある世界最大の氷雪テーマパーク「哈爾浜氷雪大世界」で6日、第42回「四季沐歌」公益氷雪合同結婚式が開催された。黒竜江省や吉林省、遼寧省、山西省、浙江省、貴州省、山東省、広東省を含む18省・自治区・直轄市から来た新郎新婦42組が、氷の彫刻や氷の建造物が並び、雪が降り積もって、辺り一面が白一色になった「童話の世界」で、結婚式を挙げ、新たな門出を迎えた。中国新聞網が伝えた。

哈爾浜氷雪大世界の観覧車の中で写真を撮影する新郎新婦（撮影・于琨）。

きらきらと輝く、氷の彫刻や氷の建造物が並ぶ「氷雪大世界」で、新郎新婦42組はゲストや観光客が見守る中、厳かに誓いの言葉を交わし、指輪を交換し、抱擁を交わしていた。結婚式では、哈爾浜新区の公証人が誓いの言葉を読み上げ、法的な婚姻成立が示された。主催機関やゲストが新郎新婦に、記念品をプレゼントし、一緒に記念写真を撮影した。また、結婚式のステージの下のスケートリンクでは、若い男女2組が美しいフィギュアスケートを披露し、新郎新婦にとっては忘れられない思い出となった。

新婦の郭艶芳さんは取材に対して、「哈爾浜や氷雪文化が大好き。夫が哈爾浜出身で、私は遠く約3000キロ離れた広東省汕頭市から哈爾浜に嫁いできた」とした。

哈爾浜氷雪大世界の観覧車の前で記念写真を撮影する新郎新婦（撮影・于琨）。

今回の合同結婚式の新郎新婦募集は、中国全土で2025年10月28日から始まり、34の省級行政区に住むカップル1万4510組が応募し、過去最多となった。

「第42回中国·哈爾浜国際氷雪祭り」の重要なイベントの一つである合同結婚式も今回で42回目を迎えた。これまでに、世界の20ヶ国以上から来た新郎新婦1362組が独特で、特色あるこの結婚式で、門出を祝ってきた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月8日