什刹海の前海スケートリンクの営業が開始　北京

北京市西城区にあり、毎年冬になると、アイススケートなどを楽しむことができる湖の「什刹海」。什刹海は、前海・後海・西海の3つの水域から構成されているが、そのうちの前海の氷の厚さが今月10日に基準に達したため、スケートリンクの営業が正式に始まった。これにより、今シーズンの冬の什刹海氷・雪カーニバルが幕開けた。今年のカーニバルのテーマは午年に合わせて「馬のように氷の上でステップ」。はやくも午年の春節(旧正月、今年は2月17日)を祝うムードが漂っている。

前海スケートリンクの営業面積は3万5000平方メートルで、営業時間は午前8時から夜の21時まで。後海スケートリンクと、そのスケート教室の営業開始時間は別途通知されることになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月12日