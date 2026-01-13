飛行体「力鴻1号」の初飛行に成功　宇宙旅行などの関連技術を蓄積

サブオービタル飛行試験ミッションに使用された「力鴻1号遥1」飛行体が12日、酒泉衛星発射センターでミッションを完遂し、回収型ペイロードカプセルが無事着陸し、回収されたことが、中科宇航への取材で分かった。今回の試験では、カプセルの大気圏再突入時の減速・回収検証が完了したほか、飛行体サブステージの精密な帰還地点制御技術の検証も行われた。これは将来の宇宙旅行ビジネスの展開に向けた重要な技術的蓄積となる。光明日報が伝えた。

「力鴻1号」の飛行高度は約120キロメートルに達した。低コスト、高柔軟性、および実験用ペイロードの回収対応といった特徴を持ち、主に微小重力科学実験や近宇宙の原位置探査などのニーズに応えるものだ。科学実験に対して、300秒以上の高度に安定した、多機能な実験環境を提供できる。

回収型ペイロードカプセルは、宇宙船の帰還カプセルを縮小したような構造をしており、実験装置を搭載して短時間の「宇宙旅行」を経験させた後、その成果を地球に持ち帰ることができる。今回のミッションでは、微小重力環境下でのレーザー積層造形による回収型科学実験ペイロードや、宇宙放射線による品種改良を目的としたコウシンバラの種子などが搭載された。カプセルの回収後、研究チームはこれら宇宙からの「乗客」についてさらなる研究を行う予定だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月13日