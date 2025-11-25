宇宙船「神舟22号」、11月25日に打ち上げ予定

中国の宇宙船「神舟22号」は11月25日に打ち上げられる予定だ。中国有人宇宙事業弁公室によると、現在、キャリアロケット「長征2号F遥22」は推進剤の充填を完了しており、11月25日に中国の酒泉衛星発射センターから神舟22号を打ち上げる計画だ。新華社が伝えた。

宇宙船「神舟21号」の宇宙飛行士チームは軌道上で正常に勤務しており、状態も良好だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年11月25日