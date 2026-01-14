野良猫に「安住の地」を　重慶市の猫のテーマパークが人気に

重慶市南岸区南浜路にある重慶蛍火虫港湾の猫のテーマパーク「蛍火虫港湾猫猫主題楽園」がこのほど営業をスタートし、早くも地元の話題スポットとなっている。中国新聞網が伝えた。

同パークでは、保護された数百匹の野良猫たちが集団で「勤務」し、おやつ代を稼いでいる。約3万平方メートルの広さを誇る同パークは、野良猫の保護を中心に運営されており、捨てられたり、ケガをしたりした猫を受け入れ、専門的な治療とワクチン接種を行った後、来園者との触れ合いの場に「勤務」させている。また、公益的な里親探しと観光・文化施設としての性格も備えており、開放型の譲渡プラットフォームを作り、適切な運営によって「テーマパークの収益で猫を飼育」する仕組みを実現。多くの市民や観光客が訪れ、触れ合いや見学を楽しんでいる。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年1月14日