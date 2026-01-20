農村の春節用品市、「ライブ配信＋無形文化遺産の実演」で新体験を提供　新疆

新疆維吾爾（ウイグル）自治区烏魯木斉（ウルムチ）市米東区羊毛工鎮で1月19日、毎年恒例の「年貨節（春節用品市）」が開幕した。今年の春節用品市は、ライブコマースと無形文化遺産の実演の融合という革新的な試みが行われ、伝統的な春節用品市に新たな活力を注入している。会場には、「年貨一条街（春節用品ストリート）」が設けられ、目移りするほどバラエティに富んだ新疆特産のドライフルーツや冷凍シーフード、キャンディ・お菓子などが、訪れた大勢の市民を魅了している。また、開催期間中、獅子舞や竜舞のパフォーマンスが行われるほか、「オンライン農村市場」のライブコマース実施を村民に呼びかけ、「自宅のすぐ近く」での起業と収入増加をサポートしている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月20日