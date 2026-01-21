パンダの「暁暁」と「蕾蕾」が27日に日本から中国に返還

日本の上野動物園で飼育されているジャイアントパンダの「暁暁(シャオシャオ)」と「蕾蕾(レイレイ)」は、中国への返還に向け、今月27日に、動物園を出発し、成田空港から空路で中国へ向かう予定だ。「暁暁」と「蕾蕾」の最終観覧日は今月25日となっている。中央テレビニュースが伝えた。

「暁暁」と「蕾蕾」は2024年9月に中国に返還された「比力（日本名・力力、リーリー）」と「仙女(日本名・真真、シンシン)」の子供で、2021年に上野動物園で生まれた。「暁暁」と「蕾蕾」の姉に当たる「香香（シャンシャン）」は2023年2月に中国に返還されている。

中国と日本の協定において、「暁暁」と「蕾蕾」の返還期限は今年2月となっていたが、東京都と中国側との間で具体的な返還の日程について交渉を続けた結果、期限の1ヶ月前に返還されることになった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月21日