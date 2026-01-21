小さな町の幸福を「加速」させる「無料バス」　甘粛省両当

秦嶺山脈南麓の山深い場所にある甘粛省隴南市両当県は、常住人口がわずか3万人ほどで、その大部分が市街地に集中している。同県は、住民の移動をより便利にするため、2025年12月1日から、政府によるサービス委託方式によって、市街地のバスを無料で利用できる民生支援政策を打ち出した。このバスは、通常路線3本と観光専用路線1本によって、市街地の小中学校5校・病院4軒・住民小区（コミュニティ）10数ヶ所、さらには両当県兵変記念館や老南街といった観光名所を結んでいる。現在、無料バスが両当の街中を走行し、この小さな町に住む人々の幸福を「加速」させている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月21日