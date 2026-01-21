日本の学者の台湾関連発言に国台弁「『台湾独立』分裂勢力に誤ったシグナルを送るべきでない」

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の21日の定例記者会見で、彭慶恩報道官が日本の学者の台湾関連発言について質問に答えた。

【記者】ある日本の学者が最近、「中国は日本社会におけるいわゆる『台湾支持意識』を揺るがせ、『日米同盟』を弱体化させ、最終的に台湾から抵抗の決意を失わせようとしている」との見方を示したことについて、コメントは。

【彭報道官】当該発言は台湾海峡の緊張を誇張し、戦争への不安を騒ぎ立てるもので、悪意がある。台湾問題において歴史的罪責を負う日本は、歴史を深く反省し、歴史の教訓を汲み取るべきであり、なおさらに台湾問題の高度な敏感性を十分に認識し、一つの中国原則及び中日の四つの政治文書の精神を厳守し、台湾問題において言動を慎み、「台湾独立」分裂勢力にいかなる誤ったシグナルを送ることも止めるべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月21日